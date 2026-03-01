ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ବିନାଶର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯାହା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି।

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇରାନ କହୁଛି, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶକ୍ତି ସହିତ ଜବାବ ଦେବୁ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ।

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ

ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇ, ଇରାନର ନୂତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ଭାହିଦି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଯିହୋନିଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ଦେଖାଇଦେବୁ, ସେମାନେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବୁ। ଶତ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଖେମିନିଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ।

