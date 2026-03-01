ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା  ଆଶ୍ରମରେ  ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା  ଜଣେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇକୋରିସର୍ଟ୍କୁ  ପାଣି ଯୋଗାଉଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଫଳରେ ଇକୋରିସର୍ଟ୍କୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି l

Advertisment

ପର୍ଯଟକମାନେ ସମସ୍ଯାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ସବୁ  ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ପୁଲିସ ପହଂଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକି ଥାନାରେ ବୁଝାସୁଝା ଚାଲିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।  ଐତିହାସିକ ପବିତ୍ର ପୌରାଣିକ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି।

2 Policemen Critical ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର

ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନର ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ନାମରେ ସଂସ୍କୃତି ଧ୍ବଂସ କରାଯାଉଛି , ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି , କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନାଁ ରେ ଏଠି ରାସଲୀଳା ଚାଲୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସେବକମାନେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁର୍ବତନ ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବାରଘର ବାସିନ୍ଦା ଧନେଶ୍ୱର ଭୂୟାଁ। ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ  ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଶିକା କହିଛନ୍ତି।