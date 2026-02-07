ୱାସିଂଟନ :ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଘେରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିଶେଲ ଓବାମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ଏକ ଏଆଇ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଜାତିଭେଦ ଭିଡିଓ ବିବାଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ନେତାମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାରନେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିବାଦୀୟ ୬୨-ସେକେଣ୍ଡର କ୍ଲିପ୍ ରହିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୦ରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ଜାଣିଶୁଣି ହେରଫେର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି ବିରୋଧରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି।
ଓବାମାଙ୍କୁ ଅପମାନ
ଭିଡିଓର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶରେ ଦୁଇଟି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ବାରାକ ଏବଂ ମିଶେଲ ଓବାମାଙ୍କ ହସ ମୁହଁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦଳୀ ଖାଉଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ମୂଳତଃ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫିଡରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ମିମ୍ ପୃଷ୍ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଡେମୋକ୍ରାଟଙ୍କ କ୍ରୋଧ
କାଲିଫର୍ନିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ନ୍ୟୁସମ୍ ସମସ୍ତ ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବେନ୍ ରୋଡ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ସର୍ବଦା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ।
ଏହା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ବିବାଦ
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓବାମା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏପରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଅତୀତରେ ଓବାମାଙ୍କ ନାଗରିକତା ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ଓ ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତିର ଦାବିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା।
ଜାତିଭେଦ ଅଭିଯୋଗ
ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜାତିଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁ ଆମେରିକୀୟ ସମାଜ ପୁଣି ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତାମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭିଡିଓଟି ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏନେଇ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଶିବିର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତଥା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଏକ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଅପମାନିତ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ମଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର, ବିତର୍କ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢଳା
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଭିଡିଓଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏହି ଅପବ୍ୟବହାର ଏବେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓଟି ସେୟାର ହେବା ପରଠାରୁ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି, ଯାହା ବିତର୍କ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଛି।
