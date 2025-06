ଲଣ୍ଡନ: ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ଏକ ଅଂଶ।ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୋଷ୍ଟ ୟାଲଦା ହାକିମ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ୟାଲଦା ହାକିମ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ, ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ୟାଲଦା ହାକିମ ତାଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସୋ’ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତିର ବଡ଼ ଚେହେରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଶେରି ରେହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶେରି ରେହମାନ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସେନେଟର ଏବଂ ସେ ଭାରତ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବାଦ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଥିଲେ।

What is Brigade 313? Is it Al Qaeda in Pakistan?



I ask Vice President of the Pakistan People’s Party Senator Sherry Rehman about ongoing terrorist activity in Pakistan.



Watch the full exchange on YouTube. pic.twitter.com/toXchgeMW5