ପ୍ରୟାଗରାଜ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦେଶର ଭାର । ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ । ୨୦୩୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ବାଲ୍ ଶ୍ରୀରାମ । କୁନି ଶ୍ରୀରାମ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଏବେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

Advertisment

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Book Fair: କୁଦୋପାଲି ପୁସ୍ତକ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱକୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ୨୦୩୧ ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯୋଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

Prayagraj Magh Mela
Prayagraj Magh Mela Photograph: (sambad.in)

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Cricket: ୧୫ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ ଜାତୀୟ ବାଳିକା ଦିନିକିଆ: ଓଡ଼ିଶା ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ହରାଇଲା

ବାଳରାମ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଏକ ଗୀତ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା। ବାଳରାମ ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ସହଜରେ ପାଠ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ସମାନ କ୍ରମରେ, ସେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା।