ଭଦୋଦରା: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରାସ୍ଥିତ କୋତମ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ୩୦୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ୪୯ ଓଭରରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଥିରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ୯୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ୪୯ତମ ଓଭର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୨ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି ସ୍କୋରକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ ଏକ ଛକା ମାରି ଭାରତର ବିଜୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ୨୧ ବଲ୍ରୁ ୨୯ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍କୋର
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଡେଭନ୍ କନୱେ ଏବଂ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ନିକୋଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ କିପର ଥିଲେ ଯିଏ ୬୯ ବଲ୍ରେ ୬୨ ରନ୍ରେ ୧୧୭ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା କନୱେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ୬୭ ବଲ୍ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଇନିଂସ ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲା।
ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ (୧୨)ଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ (୧୨)। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱିକେଟ୍ ପତନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଗଡ଼ ଧରିଥିଲେ। ସେ ୭୧ ବଲ୍ରେ ୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍କୋର ୨୮୧ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଲବିଡବ୍ଲୁ ହୋଇଥିଲେ।
କ୍ରିସ୍ କ୍ଲାର୍କ ୧୭ ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୩୦୦ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ୧୦ ଓଭର ପୂରଣ କରିଥିଲେ।