ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆସାମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିସ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଆସାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବ୍ୟତୀତ, ରଫିଜୁଲ ଅଲି (ବୋଙ୍ଗାଇଗାଓଁ), ଫରିଦ ଉଦ୍ଦିନ ଲସ୍କର (ହୈଲାକାଣ୍ଡି), ଇନାମୁଲ ଇସଲାମ (ଲଖିମପୁର), ଫିରୋଜ ଅହମ୍ମଦ, ପାପୋନ (ଲଖିମପୁର), ଶାହିଲ ଶୋମାନ ସିକଦାର ଏବଂ ଶାହିଦୁଲ ଇସଲାମ (ବାରପେଟା)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରକିବୁଲ ସୁଲତାନ (ବାରପେଟା), ନସିମ ଆକ୍ରମ (ହୋଜାଇ), ତସଲିମ ଅହମ୍ମଦ (କାମରୂପ), ଏବଂ ଅବଦୁର ରୋହିମ ମୋଲ୍ଲା ବାପ୍ପି ହୁସେନ (ଦକ୍ଷିଣ ସଲମାରା)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, କିଛି ଲୋକ ଫେସବୁକରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଇମୋଜି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଆସାମରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏପରି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆସାମ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୃଣା ଏବଂ ହିଂସା ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।