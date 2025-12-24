ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି | ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସୀମିତ ବଜାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ, ମୋଦୀ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ନୂତନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶଙ୍ଖ ଏୟାର, ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିମାନ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସରକାର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମଲ୍ଟି-ଏୟାରଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଚାଁହୁଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ନୂତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଦଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଏୟାର ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ NOC ପାଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯଥାସମ୍ଭବ ନୂତନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। UDAN ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର ଏୟାର, ଇଣ୍ଡିଆୱାନ୍ ଏୟାର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏ ୯୧ ଭଳି ଛୋଟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିସାରିଛି। ନୂତନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବେ।