ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନି ସାମସଙ୍ଗ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଭଳି ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ (ପିଏଲ୍ଆଇ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଧ୍ୟାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପିଏଲ୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏହାର ଅନୁମୋଦନର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଛି।
ଭାରତରୁ ଚିପ୍ ସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବାଟ:
‘ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମ୍ସଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ କ୍ଷେତ୍ରର ସଭାପତି ଓ ସିଇଓ, ଜେବି ପାର୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହେ, ତେବେ କମ୍ପାନି ଭାରତଠାରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏତ୍ନାମ ଭଳି ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ।
ନୋଏଡା କାରଖାନା ଉପରେ ରହିବ ନଜର:
ଭାରତରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗର ସର୍ବବୃହତ୍ କାରଖାନା ନୋଏଡାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କମ୍ପାନି କହିଛି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଜେବି ପାର୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିବା ନିବେଶରୁ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତଥାପି, ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନୋଏଡାରେ ନିବେଶ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ।
ଆପଲ୍ ସହ କଡ଼ା ଟକ୍କର:
ଭାରତରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସେଗ୍ମେଣ୍ଟରେ ଆପଲ୍ ସହିତ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସାମ୍ନା କରୁଛି ସାମ୍ସଙ୍ଗ। ଗିଓ-ପଲିଟିକାଲ୍ କାରଣ ଓ ଆମେରିକାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଲ୍ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଚୀନ୍ରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ସାମ୍ସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଭିଏତ୍ନାମ, ଯାହାକୁ ଚୀନ୍ ପରି ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଜେବି ପାର୍କ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାବାଦ୍ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାରା ସମୟ ସହିତ ସ୍ଥିର ବି ହୋଇପାରେ।
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବଜାରରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗର ଦୃଢ଼ ଦଖଲ:
ସାମ୍ସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଭାରତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ। କମ୍ପାନି ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ।
ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ରପ୍ତାନି ଓ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଏହାର ରପ୍ତାନି-ଆଧାରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଆର୍ଥିକବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତରୁ କମ୍ପାନିର ମୋଟ୍ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସାମ୍ସଙ୍ଗର ରାଜସ୍ୱ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଭାରତରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ପିଏଲ୍ଆଇ ୨.୦ ପାଇଁ ଆଶା:
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାର ମିଆଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ସଙ୍ଗ ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ୪ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଥିଲା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା। ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଏବେ ଯୋଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଏବଂ ପିଏଲ୍ଆଇ ୨.୦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଏହାର ନୋଏଡା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଏହା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନି ଭାରତୀୟ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଭାରତର ଯୋଗାଣ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ ବୋଲି ସାମ୍ସଙ୍ଗ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି।