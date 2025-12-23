ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 23, 2025 09:10 IST
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଚାଲିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହାନ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ସବୁଠି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି।
AccuWeather ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୪ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାରଦ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀି ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ରହିପାରେ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ କଶ୍ମୀରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ପହଞ୍ଚିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ରହିବ। ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
- Dec 23, 2025 08:54 IST
ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜର୍ମାନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ ଚୀନକୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଚାକିରିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ "ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା" ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।