ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଏନ୍ପି ନେତା ତାରିକ ରହମାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଏକ ମହାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ କୂଟନୈତିକ ଫର୍ମାଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଯାଇଛି।
୧୩ ଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଭାରତ, ଚୀନ୍, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ୧୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, ମାଲେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଭୁଟାନ ଆଦି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ସମାରୋହ କେବଳ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ତାରିକ ରହମାନ ଏବେ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା
୬୦ ବର୍ଷୀୟ ତାରିକ ରହମାନ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିଆ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଉଭୟ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜିଆଉର ରହମାନ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ବିଏନ୍ପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତଥା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରହମାନ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାସନ ଓ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ପାରିବାରିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆହ୍ୱାନ
ରହମାନଙ୍କ ମାତା ଖାଲିଦା ଜିଆ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ରହମାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ କଡ଼ା ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖି ଶେଷରେ ଦଳକୁ ଏକ ବିଶାଳ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ରୋଡମ୍ୟାପ୍
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ତାରିକ ରହମାନ ତାଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏନ୍ପି ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।