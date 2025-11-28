ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଉ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ, କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ବେଆଇନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନକଲି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Economy: ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ୫୦୦ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଛୁଇଁବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର, ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନରଙ୍କୁ ୧୬-ସୂତ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: 6 More Accused Arrested ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆଉ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାଗଜପତ୍ର ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାୱନକୁଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡର ତାରିଖରେ କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତି ମିଳେ, ତେବେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୂଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯିବ।