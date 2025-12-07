ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଶପୁରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୩ର ପତ୍ରାଟୋଲି ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ଚରାଇଦାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକମାନେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କାରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ପତ୍ରାଟୋଲି ନିକଟରେ, ଡ୍ରାଇଭର କାର ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ କାରଟି ସିଧା ଟ୍ରଲରରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା |
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ କାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି।