ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଦେଢ଼ ମାସର ଶିଶୁର ଅପହରଣ ଏବଂ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ମେଟ୍ରୋ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅପହୃତ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ୪ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ ରେ ଘଟିଥିଲା। ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜଣେ ମହିଳା ସୀଲମପୁର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍କ ମେଟ୍ରୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଶିଶୁର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପରେ ମାମଲାଟି ମେଟ୍ରୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: New Rule in Rajasthan: ଏଣିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯିବେ ଜେଲ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବକୀ ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମହୋବା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଭଡା ଘରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଦେବକୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁଟିକୁ ୧୫୦୦୦୦ରେ ବିକ୍ରି କରାଦେଇଥିଲା। ଶୀଲା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି କାରବାରରେ ଦଲାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ କିଣିଥିବା ଦମ୍ପତି ଧୀର ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Tejaswi on Bihar Election: ଲୋକ ଚାଁହୁନଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ହେଉ: ତେଜସ୍ୱୀ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବକୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପରେ ବନିତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଶୁଟିକୁ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ମା' ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ।