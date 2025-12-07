ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଫେଲ ହୋଇଥିବା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପୁଣି ଇଭିଏମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି | ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାର ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଚିନି ମିଲ୍ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ଲୋକମାନେ କେବେ ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହି ନାହାଁନ୍ତି। ୨୦୨୦ରେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆସିବ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆମର ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ୧୨୦୦୦ ଭୋଟ ଥିଲା। ଆସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ୧୨-୧୪ ଆସନ ଥିଲା। ଆମେ ୧୦୦୦ରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ଅନେକ ଆସନ ହରାଇଛୁ।
ଆମର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି - ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ
RJD ନେତା କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯିବା ପରେ, ପେପର୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ବେକାରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଯେ NDA ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଗଠନ ହେଉ। ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ବିହାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।"
ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଗଲା - ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। EVM କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନଥିଲା, ସେମାନେ ବାଲଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅସାଧୁ ଥିଲେ। ବିଲରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ।" ଆମର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନିର୍ବାଚନ ଅର୍ଥହୀନ। ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି।"