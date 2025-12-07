ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ସମ୍ମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିୟମ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଶବ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଦି ପରିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିପାରିବ। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏପରି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ରଖିବା ଏବେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଛଅ ମାସରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଧାରରେ ମୃତଦେହ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: National Cotton Candy Day ଜାତୀୟ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଦିବସ: ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଜୀବିକା
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କଠାରୁ ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶବଦାହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଯଦି ପରିବାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେବ ଏବଂ ନିଜେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନଗତ, ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶବ ସଂସ୍କାର ନକରି ରହିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Fire Cylinder Explosion 23 Death ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ୩ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୨୩ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୃତଦେହ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କେବଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।