ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀପ ଚନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଗୁରୁତର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୀଡିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଶୋକ ବିହାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ସେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲାସ ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ପରିଚିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଈଶାନ ଏବଂ ଅରମାନ କରିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶାନ ଅରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏସିଡ୍ ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅରମାନ ପୀଡିତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଭୟ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ପୀଡିତା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ (FSL) ର ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।