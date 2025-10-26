ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ତାରିଖରେ, କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ନାଟେକୁରୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବସ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି | ଯେଉଁ ବାଇକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସେହି ଦୁଇଜଣ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ବାବଦରେ ପୁଲିସ ଆଜି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି | ପୁଲିସର କହିବା ମୁତାବକ ଦୁଇ ମଦୁଆ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବସ ସହ ବାଇକର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଓ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା |
ବସ ନିଆଁ ପଛରେ ମଦୁଆ ବାଇକ ଚାଳକ
ବାସ୍ତବରେ ବସ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ବସ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧକ୍କା ପରେ, ମୋଟରସାଇକେଲଟି ବସ୍ ସହ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଆଇଜି) କୋୟା ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି, "ଫରେନ୍ସିକ୍ ତଦନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ ଆରୋହୀ (ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଏରି ସ୍ୱାମୀ) ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ।"
ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା କଣ?
ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ରାତିରେ (୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଦୁଇଜଣ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବ ଶଙ୍କର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରମ ଗାଁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁଗାଲି ଗାଁରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିକ୍ରାନ୍ତ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଜଣ ଏକ କାର ଶୋ'ରୁମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଟକିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବଶଙ୍କର ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଛାଡିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡିଟି ରାସ୍ତାରେ ଖସିପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଟାଣି ଆଣି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। "ସେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଟାଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡିକୁ ଚାପି ଦେଇ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲା | ଏହାପରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା | ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି | ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୯ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।