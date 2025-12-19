ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ରହସ୍ୟଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଚୋରିର ଖୁଲାସା କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ମାମଲା ରୋହିଣୀର ବୁଧ ବିହାର ଫେଜ୍ ୧ ରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କେହି ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ଭଡାଟିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାଟି ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସକାଳେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗାୟବ ଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଜୟ ବିହାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ତଦନ୍ତକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଦଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ସ୍କାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଫୁଟେଜରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭୋର ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୃତକଙ୍କ ଭଡାଟିଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ମାସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା, ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍କାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Uttar Pradesh Under Severe Cold: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କୁନିପିଲା
ଶେଷରେ, ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନେପାଳ ପଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଜାଲ ବିଛାଇ ରୋହିଣୀର ଜାପାନୀ ପାର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ଯାଦବ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଭଡା ଚାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଘର ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭଡା ମାଗିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ହରିୟାଣାର ଭିୱାନୀରେ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲା। ପୋଲିସ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୁନା କାନଫୁଲ ଏବଂ ମୁଦି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Orthopaedic Pain In Winter : ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ଘରୋଇ ଚିକତ୍ସା....
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ ରାଜନଗର ଏକ୍ସଟେନସନର ଓରା କୈମୋରା ସୋସାଇଟିରେ ଜଣେ ଘରମାଲିକଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ସୁଟକେଶରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଘରମାଲିକ ଦୀପଶିଖାଙ୍କୁ ଓଢଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଳାଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସୁଟକେଶରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।