ଥଣ୍ଡା ପାଗର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମସ୍କୁଲୋକେଲେଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଆମର ଶରୀର ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରି ତାପ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ହାତ, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ପାଦ ଭଳି ହାତର ଅଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ହ୍ରାସିତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସନ୍ଧି କଠିନତା, ମାଂସପେଶୀ କଠିନତା ଏବଂ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ
କମ୍ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ କମ୍ ଗତିବିଧି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଠିନତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ: ଦିନ କମ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କମ୍ ହୁଏ, ଯାହା ହାଡ଼ ଏବଂ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି
- ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍। ଶୀତଦିନେ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧିରେ ଅଧିକ କଠିନତା ଏବଂ ଫୁଲା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସନ୍ଧିର ଲୁବ୍ରିକେସନ୍କୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଘନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗତିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କରିଥାଏ।
- ଶୀତଦିନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥୋ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଥଣ୍ଡା ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବା ସମୟରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପୋଜିସନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ।
- ଫ୍ରୋଜେନ୍ କାନ୍ଧ କିମ୍ବା ଆଡେସିଭ୍ କ୍ୟାପସୁଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶୀତଦିନେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧ ସନ୍ଧି ଚାରିପାଖରେ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ ହୁଏ।
- ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା, ବରଫ ଫୋପାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଗତିବିଧି ଭଳି ଶୀତକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଂସପେଶୀରେ ଚାପ କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅର୍ଥୋ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
- ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ପଡ଼ିଯିବା ଗୁରୁତର ଭଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା
- ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କିମ୍ବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଂସପେଶୀର ନମନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ବିଶେଷକରି ଆଣ୍ଠୁ, କାନ୍ଧ ଏବଂ କଣ୍ଠା ଘୋଡ଼ାଇ ସ୍ତରୀଭୂତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
- ମଜବୁତ ହାଡ଼ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ ଡି ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
- ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ କରେ।
- ବସିବା କିମ୍ବା କାମ କରିବା ସମୟଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
- ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ ଜୋତା ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ଖସିଯିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ରୋକିପାରେ।
