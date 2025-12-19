ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସତନା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ HIV ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସତନା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଲ୍ୟାବ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ରକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ କମିଟିର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
ବାସ୍ତବରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାରୀ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ ଟେକ୍ନିସିଆନ ରାମ ଭାଇ ତ୍ରିପାଠି ଏବଂ ନନ୍ଦଲାଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ବ୍ୟତୀତ, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ପୂର୍ବତନ ସିଭିଲ ସର୍ଜନ ମନୋଜ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: BJP MLA hair cut: ଏହି କାରଣରୁ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ କେଶ କାଟିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ
ବାସ୍ତବରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସତନା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଛଅ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା | ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବାବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ଏଚଆଇଭି ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା | ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏଚଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ | ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ HIV ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ଜଣାପଡିବା ପରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଜଣାପଡିଥିଲା | ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି |