ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଘାଟକୋପର ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ରାମ କଦମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁ ଧୁମଧାମ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିବା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଢୋଲ ବଜାଇ ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମର୍ଥକମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ବିଧାୟକ ତ ଚୁଟି କାଟିଲେ ତ କଣ ହେଲା | ବାସ୍ତବରେ ଏହି କେଶ କାଟିବା ପଛରେ ଏକ ରୋଚକ କଥା ରହିଛି |
ବାସ୍ତବରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ବିଜେପି ନେତା ରାମ କଦମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଘାଟକୋପରରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିବେ ନାହିଁ। ରାମ କଦମ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁବାର ସେ ଘାଟକୋପରରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଘାଟକୋପରରେ ଏବେ ସବୁଠି ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ।
କେଶ କାଟିବା ସମୟରେ, ରାମ କଦମ କହିଥିଲେ ଯେ, "ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏଠାରେ ୨ କୋଟି ଲିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।" ବିଜେପି ନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଣ୍ଡୁପରୁ ଏକ ପାଣି ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଣି ଅଭାବ ଥିଲା।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପାଣି ଯୋଗାଣ ହୁଏ। ଆଜି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଲିଟର ପାଣି କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଣ୍ଡୁପ୍ ରୁ ଘାଟକୋପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ତିନି ଫୁଟ ଚଉଡା ଏବଂ ଚାରି କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରାମ କଦମ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘାଟକୋପର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ୭୩୧୭୧ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶିବସେନା (UBT) ର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଲେରାଓଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାମ କଦମ ୨୦୦୯ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।