ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏକ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୁଧବାର (୨୨ ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର (AIR India) ବିମାନ ଏଆଇ୧୯୧ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି ପାଇଲଟ୍ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିମାନକୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରାଇଆଣିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନଟି ରାତି ୧:୧୪ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାଇଲଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବିମାନଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୩ ଟାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବୈଷୟିକ ଦଳ ବିମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Singer rishabh tandon dead: ହୃଦଘାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗାୟକ ଋଷଭ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଜୀବନ
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ବିମାନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖରେ ହଂକଂରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଦିଲ୍ଲୀ-କୋଲକାତା ବିମାନରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Bjd Leader Bikram Panda Arrested: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ବିଜେଡି ଗଞ୍ଜାମଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁଲିସ୍
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ୨୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୪୧ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବିମାନଟି ଲଣ୍ଡନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଠା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ।