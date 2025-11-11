ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇଟି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସେ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଉ ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
"ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ"
ଗୃହ ସଚିବ, ଏନଆଇଏ ଡିଜି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ NIAକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋରତମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।"
ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ନଲିନ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ NIAକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଯେ ସରକାର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ NIA କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି NIA
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୨କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ମୂଳଦୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫), ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ UAPA ଅଧୀନରେ ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଫରିଦାବାଦର ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।