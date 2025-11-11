ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧଳା ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ୨୦ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ଅପରାହ୍ନ ୪:୨୦ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଫୁଟେଜରେ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ତିନିରୁ ଚାରୋଟି ଯାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ-ତୀବ୍ରତା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA), ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବହୁ କଠୋର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କାର ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ  ବିକା ଯାଇଛି

HR26CE7674 ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଥିବା Hyundai i20 କାରଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରେକର୍ଡ ବିନା ଚାରିଥର ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କାରଟି ପ୍ରଥମେ ସଲମାନ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ରେ କିଣିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ସୋନୁ ଏବଂ ପରେ ତାରିକଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ କୌଣସି ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

