ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଡାକ୍ତର ଉମର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଫରିଦାବାଦରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଡାକ୍ତର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦଙ୍କୁ ଜୈସ୍ର ଜଣେ ମହିଳା କମାଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ "ଜମାତ-ଉଲ-ମୋମିନାତ"ର କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଡାକ୍ତର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦ କିଏ?
ଡାକ୍ତର ଶାହିନ୍ ଶାହିଦ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଜାମ୍ମିଲ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାରରେ AK-47 ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଫରିଦାବାଦ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଥିଲେ। ସେ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶାହିଦା ଆଝାରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଭାରତରେ ଜୈସ୍ ପାଇଁ ଏକ ମହିଳା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେ ଜୈସ୍ର ଜମାତ ଉଲ ମୋମିନାତ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରଠାରୁ, ଦେଶର ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ରାଡାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
