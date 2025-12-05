ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁ ବିନିମୟ କରାଯାଇଛି | କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପଶୁ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିନିମୟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଓଧ (୩ ପୁରୁଷ +୨ ମାଈ, ମୋଟ ୫), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରେ ଗଧିଆ (୨ ପୁରୁଷ), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର କଇଁଛ (୫ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୫ ମାଈ, ମୋଟ ୧୦) ମିଳିଛି।
ଉଭୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ମିଳିତ ଦଳ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ସୁରଟରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬ ରୁ ୧୭୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ୨୦ ରୁ ୩୦ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଓଧମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ବିନିମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ମହାବଳ ବାଘ (୧ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧ଟି ମାଈ), ଇଣ୍ଡିଆନ ଗ୍ରେ ଗଧିଆ (୨ଟି ମାଈ), ଚାରି-ଶୃଙ୍ଗୀ ମୃଗ (୧ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୨ଟି ମାଈ), ବାର୍କିଂ ଡିଅର (୨ଟି ମାଈ) ଏବଂ ଶୃଗାଳ (୨ଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩ଟି ମାଈ) ଗ୍ରହଣ କରିବ।