ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସେନାର ଅପରେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫାନିଲ୍ ସର୍ଭାରୋଭ ମସ୍କୋରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫାନିଲ୍ ସର୍ଭାରୋଭ ରୁଷ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ସେ ଅପରେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସାମରିକ ବାହିନୀର କୌଶଳଗତ ତାଲିମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ବିଭାଗକୁ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସର୍ଭାରୋଭଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ରଣନୈତିକ କରିଥାଏ।
କେମିତି ହେଲା ବିସ୍ଫୋରଣ?
ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଠା ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ପାର୍କିଂରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ୟୁକ୍ରେନ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କ କାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ରୁଷିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ରୁଷିଆ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଘଟଣା ରୁଷିଆର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।