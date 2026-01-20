କୋଲକାତା: ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ୍ ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅଭ୍ୟାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛି।
ଲୋକ ଭବନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, କମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ଦୁଇଜଣ ସେନା ଜେନେରାଲ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଚିଠି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ଭବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଷ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଜଣେ ସେନା କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଜେପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନୁଆରି ୧୩ରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ବିବାଦୀୟ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ବେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ଜଣେ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ମମତା ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନବାନ୍ନରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲୋକ ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବି। ଯଦି ଏହା କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଔଚିତ୍ୟର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବି ବୋଲି ବୋଷ କହିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି।