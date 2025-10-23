ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଂଚିଥିବାବେଳେ ଆଜି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି | ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ହିଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା | ଆଜି ପାଟନାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (୨୦୨୫) ସମ୍ପର୍କରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍, ବିହାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ, ଭିଆଇପି ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ସାହାଣୀ, ସିପିଆଇଏମର ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେବେ ବୋଲି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭିଆଇପି ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ସାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଆସନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ, ବିଶେଷକରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି | କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଚେହେରା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଏବେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୋଷ୍ଟରରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।