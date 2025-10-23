ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ତ କେବେ ନା କେବେ ଗୁଲାବଜାମୁନ(GulabJamun) ଖାଇଥିବେ | ଚିନି ସିରାରେ ବୁଡେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଠା ଅନେକଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ | ତେବେ ମିଠା ଖାଇବା ବେଳେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଏହି ମିଠାରେ ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ମିଠାର ଜନ୍ମ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। 'ଗୁଲାବ ଜାମୁନ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଫରାସୀ ଭାଷା ମୁତାବକ "ଗୁଲାବ" ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ "ଫୁଲ" ଏବଂ "ଆବ" ର ଅର୍ଥ "ପାଣି", ଯାହାର ଅର୍ଥ "ଗୋଲାପ ଜଳ"।
ଯେତେବେଳେ ଛେନା ବଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ଥିବା ଏକ ମିଠା ସିରାରେ ବୁଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ "ଗୁଲାବ" ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା | ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ "ଜାମୁନ" ହେବା ପଛର କାରଣ ପଛରେ ଏହାର ଆକୃତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଫଳ "ଜାମୁନ(ଜାମୁକୋଳି)" ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଏହିପରି "ଗୁଲାବ ଜାମୁନ" ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 4 died in train accident: ମେଳାରୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ: ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଏବଂ ଇରାନରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାକାର ରୋଷେୟାମାନେ ଏହାକୁ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପରେ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ରୋଷେୟା ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଏହାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ମିଠା ହୋଇଗଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Pakistan market conditions worse: ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଅଦା କିଲୋ ୭୫୦ ଟଙ୍କା
ଏହା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ମିଠା ବ୍ୟାପିଗଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ନାମ ପାଇଲା। ଆଜି, ଭାରତରେ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ଅନେକ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହାକୁ 'ପଣ୍ଟୁଆ' କୁହାଯାଏ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ 'କାଲା ଜାମ' କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଖୋୟା ଜାମୁନ କୁହାଯାଏ। ଗୁଲାବ ଜାମୁନ କେବଳ ଏକ ମିଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ ମିଠା ସବୁ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।