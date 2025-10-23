ଇସଲାମାବାଦ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ବିବାଦ ଯୋଗୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁ ସାରା ଦେଶରେ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଟମାଟୋ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୬୦୦ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୈନିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ସାବଜି ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ କହିଛି ଯେ, ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟମାଟୋ ଆମଦାନି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ ହୋଇଛି ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ରହିବ।
ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତା ଟମାଟୋ, ମଟର, ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କଲେ
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଉଚ୍ଚା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁ ଛୋଟ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତାମାନେ ଟମାଟୋ, ମଟର, ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରସୁଣ କିଲୋ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଦା କିଲୋ ୭୫୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଆଜ କିଲୋ ୧୨୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଟର କିଲୋ ୫୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପରସ୍ପରର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ।