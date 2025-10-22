ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ରାଞ୍ଚି ପୁଲିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଜିତ ସିହ୍ନା ଏବଂ ପଳାତକ ପ୍ରିନ୍ସ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସୁଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ "ଲେଡି ଡନ୍" ରିଆ ସିହ୍ନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
ପୁଲିସ ରିଆଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନରୁ ୟୁଏଇ, ତା'ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ: ଏହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି,ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।
ପ୍ରତିବଦଳରେ, ସୁଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ ଖାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନୂତନ ସହଯୋଗୀ ଯୋଗାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଏଇ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା।ପାକିସ୍ତାନ"କୋୟଲାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ସେନା" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ମେଣ୍ଟ ରାଞ୍ଚି, ଧାନବାଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧ 'ଲେଡି ଡନ୍'ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରାଯାଉଥିଲା
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସୁଜିତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଆ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରିୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ରିୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ପୁଲିସ ବବଲୁ ଖାନ ଓରଫ ଅନମୁଲ, ରବି ଆନନ୍ଦ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାହିଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବବଲୁ ଖାନ ସୁଜିତ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲା। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ, ପୁଲିସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।