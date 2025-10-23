ପାଟନା: ବିହାରର ବେଗୁସରାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ (Train) ଧକ୍କାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କାଳୀ ପୂଜା ମେଳାରୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବରୌନି-କଟିହାର ରେଳ ଲାଇନର ସାହେବପୁର କମଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉମେସନଗର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହେବପୁର କମଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାହୁଆ ଗ୍ରାମର ଧର୍ମଦେବ ମହାତୋ, ମଦନ ମହାତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମଦନ ମହାତୋଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ରୋଶନୀ କୁମାରୀ ଏବଂ ଧର୍ମଦେବ ମହାତୋଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷୀୟ ଭାଣିଜୀ ରହିଛନ୍ତି | ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଥିଲେ, କାଳୀ ପୂଜା ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ରାତି ୧:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଉମେସନଗର ଗାଁ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ଅପ୍ ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ ଏକକାଳୀନ ଆସିଯିବାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା |
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ବରୌନି ରେଳ ଡିଏସ୍ପି ସୁବୋଧ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହା କାହାର ଦୋଷ ଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।