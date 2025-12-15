ପୁଣେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିବାଦ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ପୁଣେ ଆସିଥିବା ମହିଳା ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ରାଭେଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏକ ସ୍କୁଟିରେ କିଛି ଯୁବକ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କାରକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ହର୍ଣ୍ଣ ବଜାଇଥିଲେ। ଏହି ହର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ୩ ଜଣ ଯୁବକ କାରକୁ ଅଟକାଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଝଗଡା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପଥରରେ କାରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଭଙ୍ଗା କାଚର ଖଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖିରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: India Vs South Africa : ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶେଷ ୨ଟି ଟି-୨୦ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ
ଏନେଇ ପୀଡିତା ପୂଜା ଗୁପ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସ୍କାନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Krushi Vidyanidhi scheme: ବଢ଼ିଲା କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଅବଧି
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।