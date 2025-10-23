ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆରତୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସକାଳ ୪:୩୦ ରୁ ୪:୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୧:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
କାହିଁକି ବଦଳିଲା ସମୟସାରଣୀ?
ଶୀତ ଋତୁରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ସକାଳ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଯୋଗାଇବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: AI kill job of humans: ଚାକିରି କରିବ AI, ଚାଷ କରିବେ ଲୋକେ: ଏଲନ ମସ୍କ
ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଏବେ, ରାମଲାଲାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସକାଳ ୪:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ୬:୩୦ ରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସକାଳ ୭:୦୦ ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବାଲଭୋଗ ପାଇଁ ସକାଳ ୯:୦୦ ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ସକାଳ ୯:୦୫ ରେ ଖୋଲିବ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୧୧:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜଭୋଗ ପାଇଁ ସକାଳ ୧୧:୪୫ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: History of GulabJamun: ନା ଅଛି ଗୋଲାପ, ନା ଅଛି ଜାମୁ: କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଗୁଲାବଜାମୁନ? କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଏମିତି ନାମ?
ଏହାପରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ଦର୍ଶନ ପୁଣି ହେବ | ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରୁ ରାତି ୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ରାତି ୯:୦୦ ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାତି ୯:୧୫ ରୁ ୯:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ରାତି ୯:୩୦ ରୁ ୯:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ ଆରତୀ କରାଯିବ। ରାତି ୯:୪୫ ରୁ ସକାଳ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ।