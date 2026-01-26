ଢାକା: ଭାରତ ସହିତ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏକ ବ୍ରିଗେଡ ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଡିଭିଜନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଢାକା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଜେନେରାଲ ଓ ଫର୍ମେସନ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ, ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ୱାକାର-ଉଜ-ଜମାନ ରଙ୍ଗପୁରରେ ୬୬ତମ ପଦାତିକ ଡିଭିଜନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି କମରେ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଓ ଚାରି ଜଣ ବ୍ରିଗେଡିୟର୍ ରହିବେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରି ୫ ତାରିଖରେ ସେନାର ଶୀର୍ଷ ଜେନେରାଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ୱାକାର ଉଜ ଜମାନ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏସଏମ କାମରୁଲ ହାସନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ଶାହିନୁଲ ହକ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମୈନୁର ରହମାନ ଓ ଅନେକ ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ।
କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ବିଚାର କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ମିଳନୀର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁକେ, ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶକୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଭାରତ ଓ ରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଏବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷକୁ ଅଫିସର କ୍ୟାଡର ପଠାଇବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ତାଲିମ ଓ ନିୟମିତ ଅଧିକାରୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରୁଷ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ୟୁନୁସଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଜେନେରାଲ ଜମାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଭାରତରେ ତାଲିମ ନେବାକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଆଉ ଆସିବେନି।
ଭାରତ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ଆଶଙ୍କା
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଢାକା ଓ ମସ୍କୋ ତଥା ଅନ୍ୟପଟେ ଢାକା ଓ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ୱାକାର-ଉଜ-ଜମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂତନ ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ବ୍ରିଗେଡ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପାରା କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୟୁନୁସଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା।