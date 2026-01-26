ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପରେଡ୍ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ୨୧ ତୋପ ସଲାମୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେଡ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭବନିଶ କୁମାର, ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷେତ୍ର। ମେଜର ଜେନେରାଲ ନବରାଜ ଢିଲୋନ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପରେଡର ଦ୍ୱିତୀୟ-ଇନ୍-କମାଣ୍ଡ ଥିଲେ। ପରେଡ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ୧୫୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର କାହାଣୀ ଦେଖିଛି। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ସାରା ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରାୟ ୯୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପରେଡ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରାଫେଲ୍ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସି-୧୩୦ ଓ ସି-୨୯୫ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେଡ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ବାକ୍ଟ୍ରିୟାନ୍ ଓଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ତିରିଶଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଭୈରବ ବାଟାଲିଅନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ବାୟୁସେନା ମାର୍ଚ୍ଚିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ଭୁଜ ଭୂମିକମ୍ପର ୨୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସିନିୟର ୱିଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ୍ସର କମାଣ୍ଡର ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ମାନସୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ୧୪୮ ଜଣ ବାଳିକା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ଏକ ଏ୍ନସିସି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏସଡି ବାଳକ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟର କମାଣ୍ଡର ସିନିୟର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ତୌହିଦ ଅଲତାଫ୍ ୧୪୮ ଜଣ ବାଳକ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ଚାରୁ ସିଂହ ୨୦୦ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ମାଇଁ ଭାରତ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ୧୩ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ତଥା ସେବାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ୩୦ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର: ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ମନ୍ତ୍ର: ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ଆଇସିଜି) ଦଳର ସାରଣୀ ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିଶି ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅପୂର୍ବା ଗୌତମ ହୋରେ, ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲକ୍ଷିତା ଏବଂ ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସାରଣୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସାମରିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସାମରିକ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫ୍ରେଡେରିକ ସାଇମନ ସ୍ପ୍ରୁଇଟ୍, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜିପ୍ସିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ।
ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସିଂହ ରାଠୋରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଓଟ ଦଳ ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦଳ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରଣ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଦଳ ସହକାରୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସିମରନ ବାଲା ଏବଂ ସହକାରୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁରଭି ରବିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଏଏସଆଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ଦତୀୟ ସୀମା ପୁଲିସ ଦଳ ଏବଂ ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନନ୍ତ ଧନରାଜ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ସଂଗ୍ରାମ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ତକ୍ ଶୀର୍ଷକ ତିନି ସେବାର ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକଙ୍କ ସାରଣୀରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଏକ ଥ୍ରୀ ଡି ବୃତ୍ତାକାର କାନ୍ଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଯାହା ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେଇଥିଲା। କାନ୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅମର ଜବାନ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଯାହା ମୃତ ବୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଟ୍ରେଲର ଅଂଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରବୀଣ ସୈନିକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସେବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା।
୧୯୬୫, ୧୯୭୧ ଏବଂ ୧୯୯୯ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମନ୍ୱିତ ଅପରେସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସମନ୍ୱୟ ଓ ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ପରେଡ୍ରେ ଶକ୍ତିବନ ଓ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଗତିଶୀଳ ଯାନ , ଧନୁଷ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆମୋଘ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଟୱେଡ୍ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେଡ୍ ମାର୍ଗରେ ସୁପରସୋନିକ୍ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ, ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ସଠିକତା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳିଚାଳନା ଶକ୍ତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା।
୬୧ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ପରେଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ହାଇ ମୋବିଲିଟି ରିକୋନାଇସାନ୍ସ ଯାନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଆର୍ମର୍ଡ ହାଲୁକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟର ଧ୍ରୁବ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରହାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିଜୟ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଧ୍ରୁବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା ସୁବେଦାର ମେଜର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯାଦବ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଓ ସୁବେଦାର ମେଜର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବିଜେତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ସିଏ ପିଠାୱାଲିଆ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଓ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡି ଶ୍ରୀରାମ କୁମାର ସାମିଲ ଥିଲେ।