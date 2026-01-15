ଢାକା: ଆଇପିଏଲରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପରେ ଆଇସିସି ଓ ବିସିବି ବିବାଦକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦ୍ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ବିସିବି ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ବିସିବି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି।

Advertisment

ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିସିବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ.ନଜମୁଲ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ବିଶ୍ବକପରୁ ଓହରିଯାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ବୋର୍ଡର ନୁହେଁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋର୍ଡ ଏହି କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟାକା (ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା) ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Threat From Iran: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ: ଇରାନୀ ଟିଭିରେ କହିଲା ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବନାହିଁ

ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମିଥୁନ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏପରି ବୟାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ନଜମୁଲ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁ ଫର୍ମାଟର କ୍ରିକେଟକୁ ବୟକଟ କରିବେ।