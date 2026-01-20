ଆଡିଲେଡ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ୍ରେ, ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁପ୍ରିୟା ଠାକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମର୍ଡର ବୋଲି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ହତ୍ୟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନଥିଲା
ବିକ୍ରାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମର୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଦୋଷକୁ ନରହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଏଭଳି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାଟି କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା
ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ, ପୁଲିସ ଆଡିଲେଡ୍ର ଉତ୍ତର ଉପନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିୟା ଠାକୁର (୩୬)ଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସିପିଆର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଘରୋଇ ବିବାଦ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣିରେ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ୧୬ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏବେ ଏପ୍ରିଲରେ ହେବ।