ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଖବରକାଗଜ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତୀୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ମିଳିଥିଲା।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ?
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ବଜେଟରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି, ସରକାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ।
୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୯ ୧ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଏହି ପରିମାଣ ଥିଲା ୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଜାତୀୟ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ମୋଟ ୧ କୋଟି ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୯% ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ସି.ଏନ୍. ଅଶ୍ୱଥ ନାରାୟଣ ଏହାକୁ "କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଖୋଲା ଲୁଟ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠକ ନଥିବା ଏକ ଖବରକାଗଜ କାହିଁକି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଉଛି।
ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ବିଜେପି ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି
ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଆରଏସଏସ ପତ୍ରିକା ଅର୍ଗାନାଇଜରକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ଖାଣ୍ଡ୍ରେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି?" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଏକ "ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ" ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।