ଗୌହାଟୀ: ଆସାମର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇର ଆଲିପୁରଦ୍ୱାର ଡିଭିଜନର ସଲାକାଟି ଏବଂ କୋକ୍ରାଝାର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ୮ ରୁ ୧୦ ଟି ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ ୫:୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାକ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ୫:୩୦ ରେ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସେକ୍ସନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଏହି ରେଳଧାରଣା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରେନଟି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଞ୍ଜିତ ବୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋକ୍ରାଝାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି, । ମରାମତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବୋରା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେଲୱେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଆରପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି |