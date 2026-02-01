ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚାଷୀ, ପଶୁପାଳନ ଓ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦ ଅମୃତ ସରୋବରର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ନଡ଼ିଆ ଚାଷ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ତଥା ପ୍ରାୟ ୩୦ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହା ଦ୍ବାରା ୧୦ ନିୟୁତ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସରକାର ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ କାଜୁ ଓ କୋକୋଆକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦନ କାଠ କାରବାରକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଏକ ବହୁଭାଷୀ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଉପକରଣ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦକତା ଉନ୍ନତ କରିବାରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଓ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ପରାମର୍ଶଦାତା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ। ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ବଜେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ (ଏସ୍ଏଚ୍ଇ)ମାର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଦ୍ବାରା ମହିଳାମାନେ ଋଣ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।