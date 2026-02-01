ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକଭାବେ ହିଟ୍ୱେଭ୍, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬ରେ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍ଓଇଏଫ୍ସିସି)କୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ୩,୭୫୯.୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ୩,୪୮୧.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କାଠାରୁ ୨୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ଆହ୍ବାନର ପରିମାଣକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କିଛି ନୁହେଁ।
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ୧୭୪.୩୯ କୋଟିରୁ ୨୨୨୨.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମନିଟରିଂ ସୁବିଧା ପରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ବିନିଯୋଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। ବଜେଟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ନିୟାମକ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରି ସଂଲଗ୍ନ ଓ ଅଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ତଦାରଖ ଓ ବିବାଦ ସମାଧାନର ବଢୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପରିବେଶ ମକଦ୍ଦମା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଣ୍ଠିରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ୧,୦୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହା ୨୦୨୫-୨୬ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୧,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାଠାରୁ କମ୍, ଯଦିଓ ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ହୋଇ ରହିଛି।
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମିଶ୍ରିତ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଏ। ସବୁଜ ଭାରତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମିସନ ୨୧୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସଂଶୋଧିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଆଂଶିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆକଳନଠାରୁ ତଳେ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଓ ହାତୀ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥାନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ବିସ୍ତାର, ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ଏଥି ସହିତ, ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବାରମ୍ବାର ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ୨୦୨୫-୨୬ରେ ୩,୩୦୭.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନରୁ ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ନୂତନ ଅଭିଳାଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥଗିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।