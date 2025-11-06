ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଥରୁମରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ କରୁଥିଲେ ରେକର୍ଡିଙ୍ଗ | ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ | ତାମିଲନାଡୁର କୃଷ୍ଣଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମହିଳା ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବା ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣା ପରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥାଏ।
ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ନାଗମଙ୍ଗଲମ ୟୁନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ "ଭିଡିଆଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସି" ର ବାଥରୁମରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କିଛି ମହିଳା ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଶହ ଶହ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: President With Women's World Cup: ମହାମହିମଙ୍କ ହାତରେ ମହିଳା ବିଶ୍ବକପ୍, ବିଶ୍ବବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ- ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା ଦେଶର ଝିଅମାନେ ବିଶ୍ବବିଜେତା ହେବେ
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା, ନୀଲୁ କୁମାରୀ ଗୁପ୍ତା (୨୨), ଯିଏ କି ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ସେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ | ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସନ୍ତୋଷ (୨୫)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଥିଲେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ମହିଳା ରହୁଥିବା ଏକ କୋଠରୀର ବାଥରୁମରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Odia Girl Murder: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଘର ମାଲିକର ପୁଅ
ଆଠଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ୧୧ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରୁହନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରାରୁ ରେକର୍ଡିଂ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କହିଛି ଯେ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି।