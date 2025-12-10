ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କିର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି | ଯେତେବେଳେ ଏକ କାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା କାରଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କୁଡୱା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବ୍ରେଜା କାର ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା | ଆଉ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା | ବ୍ରେଜା କାରରେ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ | ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଗନଆର କାରରେ ତିନି ଜଣ ପିଲା, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ୬ ଏବଂ ୭ ବର୍ଷ ବୟସର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହାଇଦରଗଡ଼ ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଲା।
ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ହାଇଦରଗଡ଼ ସାମୁହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବାକି ଚାରି ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।