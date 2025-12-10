ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ନେତାମାନେ, ବିଶେଷକରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା କେବଳ ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଜନାଦେଶ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଆଧାର ନାହିଁ। ଏଲଜେପି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଛନ୍ତି, "ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାହାନା ଏବଂ ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଚୌକିଦାରକୁ ଚୋର ଭାବି ଭୁଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ସମେତ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅରାଜକତା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଭୋଟ ଚୋରି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଚୋରି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜି, ଆପଣ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇଛନ୍ତି।"
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚିରାଗ ପାସୱାନ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। "ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି?" ଚିରାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିତର୍କ ହୁଏ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦଳର କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଏହା ଗମ୍ଭୀରତାର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ନୁହଁନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ।"