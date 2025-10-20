ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପାସୱାନ କହିଥିଲେ, "ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ମତଭେଦ ନାହିଁ।" ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି।
ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏନଡିଏ ଜିତିବ ତେବେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ହେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିରାଗ ପାସୱାନ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସମସ୍ତ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ, ୨୯ ବିଧାୟକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି।
ଚିରାଗ କହିଛନ୍ତି, "ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଅବାନ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କୌଣସି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ।