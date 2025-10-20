ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସବୁବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି | ଏଥର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଗୋଆ ଏବଂ କରୱାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Cargo Flight Accident: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରନୱେରୁ ଖସିଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଲା ବିମାନ
ନୌସେନା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦମରେ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ତିନୋଟି ବାହିନୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ଯେ ଆମର ସେନା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦମରେ ଲଢ଼ିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ବିଜୟ ହୁଏ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Rape Minor: ଚପଲ କିଣିଦେବା ଆଳରେ ଡ଼ାକିନେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଦୀପାବଳିର ଏକ ବିଶେଷ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।