ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ହଂକଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବୋଇଂ ୭୪୭ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରନୱେରୁ ଖସିଯାଇଥିଲା | ଏହା ପରେ ବିମାନଟି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯାଇଥିଲା | ବାସ୍ତବରେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ ସମୟରେ ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାପ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଭୋର ୩:୫୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଯାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିମାନଟି ରନୱେରୁ ଖସିଯାଇ ରନୱେ ପାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯାଇଥିଲା | ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧକ୍କା ସମୟରେ ବିମାନଟିର ବେଗ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିମାନଟି ଏମିରେଟ୍ସ ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ବାହକ AirACT ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା।
ମାଲବାହୀ ବିମାନଟି ଦୁବାଇର ଅଲ୍ ମାକତୁମ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, କେବଳ ଚାରି ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହଂକଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।